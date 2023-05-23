У экс-главы Верховного суда Украины дополнительно изъяли почти $500 тыс.

Всеволода Князева обвиняют в получении взятки в размере $2,7 млн

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Почти $500 тыс. дополнительно изъяли у экс-главы Верховного суда Украины Всеволода Князева, которого ранее обвинили в получении взятки в размере $2,7 млн. Об этом сообщили во вторник в национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

"НАБУ и САП во время обыска изъяли крупную сумму наличных в почти полмиллиона долларов США, скрытую участниками преступления по делу по подозрению Председателя Верховного Суда", - говорится в сообщении в Telegram-канале НАБУ.

15 мая Князев был задержан сотрудниками НАБУ в рамках уголовного дела о получении взятки в размере $2,7 млн от украинского миллиардера, владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. За несколько часов до этого Высший совет правосудия дал разрешение на содержание экс-главы Верховного суда под стражей. Сам Князев заявил на заседании совета, что считает дело против него политическим заказом и местью. Он также сказал, что в его кабинете "просто хранились" деньги, которые приносили разные лица, в том числе судьи.

Позже сообщалось, что высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал Князеву, обвиняемому во взяточничестве, меру пресечения в виде ареста на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере примерно 107,4 млн гривен (более $2,9 млн).