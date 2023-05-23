23 мая, 07:48

В Удмуртии объявили в розыск мужчину, напавшего с ножом на медбрата

Пострадавший получил ранение в шею, он находится в состоянии средней степени тяжести

ТАСС, 23 мая. Мужчина, напавший с ножом на медбрата в Удмуртии, объявлен в розыск, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает во вторник пресс-служба республиканского управления СК РФ.

"Завьяловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство). В совершении преступления подозревается 26-летний житель Ижевска. <…> Подозреваемый объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 22 мая подозреваемый находился на даче в деревне Старое Михайловское Завьяловского района. После того как он не явился в больницу на процедуры, отец подозреваемого вызвал скорую помощь. Когда медики прибыли на место, подозреваемый напал на фельдшера, ударив его ножом в шею, затем скрылся.

Ранее зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук сообщила, что медбрат находится в состоянии средней степени тяжести. 

Теги:
РоссияУдмуртия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация