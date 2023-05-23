В Ленинградской области ликвидировали пожар в ангаре с паллетами

Площадь возгорания составила 3,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Пожар в ангаре с паллетами в Тосненском районе Ленинградской области потушен на площади 3,2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар полностью ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Пожар в ангаре на Красноборской улице начался вечером в понедельник. Огнем было охвачено строение по всей площади - 3,2 тыс. кв. м. Пожар тушили по второму (повышенному) номеру сложности. В 23:12 мск огонь удалось локализовать. Информация о пострадавших не поступала.