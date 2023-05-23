В Мытищах задержали директора фирмы, четыре сотрудника которой насмерть отравились газом

У погибших работников отсутствовали допуски на проведение работ в коллекторе, а также они не были обеспечены необходимым оборудованием

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Гендиректор фирмы, подозреваемый в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть четырех рабочих, задержан в Мытищах. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области задержан генеральный директор фирмы, выполняющей работы по техническому и аварийному обслуживанию общего имущества многоквартирных домов. Он подозревается в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть четырех рабочих (ч. 3 ст. 143 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Установлено, что у погибших сотрудников отсутствовали допуски на проведение работ в коллекторе, они не были обеспечены необходимым оборудованием: газоанализаторами, системами принудительной вентиляции, анкерными системами. "По предварительным данным эксперта, причиной смерти явилось отравление угарным газом. <...> Проведен осмотр места, допрошены свидетели, проведены обыски в офисах фирмы. Назначены судебно-медицинские и судебная техническая экспертиза. В ближайшее время генеральному директору фирмы будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - отметили в пресс-службе.

Как сообщали в ГСУ в понедельник, 22 мая, в коллекторе, расположенном вблизи многоквартирного дома на улице Борисовка в Мытищах, были обнаружены тела четырех рабочих, осуществлявших откачку воды из коллектора.