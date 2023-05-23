В Курской области из-за обстрела со стороны ВСУ остались без света около 400 человек

Пострадавших нет

ТАСС, 23 мая. Кореневский район Курской области во вторник был обстрелян со стороны Украины, в результате обстрела без электроснабжения остались три села, около 400 человек. Об этом написал в своем Telegram-канале во вторник губернатор региона Роман Старовойт.

"Утром со стороны Украины обстреляно село Гордеевка в Кореневском районе. Пострадавших нет, повреждены электрические сети. В результате села Гордеевка, Викторовка и Троицкое обесточены. Без света остались около 400 человек", - написал Старовойт.

По словам губернатора, ремонтники приступят к восстановлению электроснабжения, как только появится возможность. Глава региона уточнил, что взрывом также повреждены грузовая машина и экскаватор, на которых проводились работы по укреплению госграницы.

На территории региона действует желтый (высокий) уровень террористической опасности, так как область граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.