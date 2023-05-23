Суд отложил рассмотрение по делу жителя Крыма, обвиняемого в попытке госизмены, до 29 мая

Альберт Круглов также обвиняется в участии в деятельности террористической организации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая. /ТАСС/. Южный окружной военный суд отложил рассмотрение по существу уголовного дела в отношении крымчанина Альберта Круглова, обвиняемого в попытке госизмены и участии в деятельности террористической организации, до 29 мая. Об этом журналистам сообщил во вторник представитель суда.

"Судебное заседание по уголовному делу в отношении Круглова отложено до 29 мая 14:00 мск", - говорится в сообщении.

Ранее в Южном окружном военном суде ТАСС сообщали, что Круглов обвиняется по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к госизмене) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

В июне 2019 года Алуштинский городской суд признал Круглова виновным в незаконном изготовлении, хранении и ношении самодельных взрывных устройств, а также публичных призывах к экстремистской деятельности и приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы и штрафу в размере 60 тыс. рублей.

По данным УФСБ по Республике Крым, в июле 2018 года сотрудниками спецслужбы по месту проживания Круглова были обнаружены и изъяты два изготовленных им самодельных устройства с поражающими элементами, замаскированных под термос и бутылку. Также, являясь приверженцем языческой идеологии, он со своей страницы в соцсетях опубликовал сообщение, содержащее призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц по признаку религиозной принадлежности. В ходе следствия он полностью признал свою вину.