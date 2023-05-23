23 мая, 08:40

В Липецке эвакуируют технический вуз

В университет поступила информация о возможном минировании здания

ТАСС, 23 мая. Эвакуация студентов и преподавателей началась в Липецком государственном техническом университете (ЛГТУ) из-за возможного минирования его зданий, сообщается во вторник в Telegram-канале вуза.

"Объявлена эвакуация из университета. Это не учебная тревога. Всем покинуть территорию университета", - говорится в сообщении.

В вузе уточнили, что существует угроза минирования зданий вуза. В ЛГТУ с 25 апреля несколько раз объявлялась эвакуация из-за угрозы минирования, последний раз она прошла 22 мая, после обследования зданий угроза минирования была снята, занятия возобновили в 13:20 мск. 

Теги:
РоссияЛипецкая область
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