В Липецке эвакуируют технический вуз

В университет поступила информация о возможном минировании здания

ТАСС, 23 мая. Эвакуация студентов и преподавателей началась в Липецком государственном техническом университете (ЛГТУ) из-за возможного минирования его зданий, сообщается во вторник в Telegram-канале вуза.

"Объявлена эвакуация из университета. Это не учебная тревога. Всем покинуть территорию университета", - говорится в сообщении.

В вузе уточнили, что существует угроза минирования зданий вуза. В ЛГТУ с 25 апреля несколько раз объявлялась эвакуация из-за угрозы минирования, последний раз она прошла 22 мая, после обследования зданий угроза минирования была снята, занятия возобновили в 13:20 мск.