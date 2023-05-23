В горах Карачаево-Черкесии ищут шестерых потерявшихся туристов из Белоруссии

Рассматривается вопрос о привлечении вертолета Ми-8 для поиска пропавших

ЧЕРКЕССК, 23 мая. /ТАСС/. Группа туристов из Белоруссии в составе шести человек потерялась на западном склоне Эльбруса в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР). На место выдвинулись спасатели, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону во вторник.

"В 09:20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике поступила информация о том, что в Карачаевском районе на западном склоне горы Эльбрус пропала группа туристов из шести человек", - рассказали в управлении.

Как отмечается, туристы прибыли из Белоруссии. В подразделениях МЧС России группа не была зарегистрирована.

На поиски выехали спасатели Карачаево-Черкесского ПСО МЧС России им. В. М. Дзераева, оперативная группа ЦУКС в составе девяти человек и двух единиц техники. Для поиска туристов рассматривается вопрос о привлечении вертолета Ми-8.