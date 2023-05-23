СК возбудил дело о терроризме после нападения украинских боевиков на Белгородскую область

Всего дело возбуждено по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе о покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ по факту нападения украинских боевиков на населенные пункты Белгородской области возбудил уголовное дело по шести статьям УК РФ, в том числе о терроризме и убийстве. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ)", - говорится в сообщении.

По данным СК, 22 мая представители украинских вооруженных формирований совершили нападение на Грайворонский район Белгородской области. Жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам.

Сейчас следователи устанавливают личности нападавших. В результате нападения ранены несколько местных жителей. Как сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков, информации о погибших среди мирного населения нет.