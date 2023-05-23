23 мая, 08:42
Военная операция на Украине

Росгвардия захватила в ЛНР технику и вооружение ВСУ

В ведомстве рассказали, что в числе трофеев - бортовой "Урал", бронированная разведывательная дозорная машина с боеприпасами и 122-милиметровая гаубица Д-30

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии захватили в Луганской Народной Республике технику и вооружение ВСУ и доставили в пункт временной дислокации подразделений ведомства. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Во время проведения поисково-разведывательных мероприятий на территории Луганской Народной Республики в замаскированном строении была обнаружена военная техника и вооружение противника. В числе трофеев - бортовой "Урал", бронированная разведывательная дозорная машина (БРДМ) с боеприпасами и 122-милиметровая гаубица Д-30", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после проведения проверки саперами на наличие взрывных и отслеживающих устройств техника доставлена в пункт временной дислокации подразделений Росгвардии.

Предварительно установлено, что техника и вооружение находятся в боеспособном состоянии. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация