Росгвардия захватила в ЛНР технику и вооружение ВСУ

В ведомстве рассказали, что в числе трофеев - бортовой "Урал", бронированная разведывательная дозорная машина с боеприпасами и 122-милиметровая гаубица Д-30

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии захватили в Луганской Народной Республике технику и вооружение ВСУ и доставили в пункт временной дислокации подразделений ведомства. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Во время проведения поисково-разведывательных мероприятий на территории Луганской Народной Республики в замаскированном строении была обнаружена военная техника и вооружение противника. В числе трофеев - бортовой "Урал", бронированная разведывательная дозорная машина (БРДМ) с боеприпасами и 122-милиметровая гаубица Д-30", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после проведения проверки саперами на наличие взрывных и отслеживающих устройств техника доставлена в пункт временной дислокации подразделений Росгвардии.

Предварительно установлено, что техника и вооружение находятся в боеспособном состоянии.