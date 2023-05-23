Суд взыскал ущерб с виновника ДТП с участием девяти автомобилей в Оренбурге

С иском обратился владелец одного из поврежденных в аварии машин

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Суд обязал водителя грузовика, ставшего ранее виновником ДТП с участием девяти автомобилей в Оренбурге, возместить ущерб владельцу одной из поврежденных машин. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Дзержинского районного суда Оренбурга.

"Исследовав материалы дела и доказательства в их совокупности, суд указал, что обязанность возмещения вреда возлагается на лицо, которое владеет источником повышенной опасности на праве собственности либо на ином законном основании. Установив, что транспортное средство после аварии было продано виновником ДТП, суд признал его надлежащим ответчиком, взыскав в пользу истца ущерб 362 400 рублей и судебные расходы", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что с иском о возмещении ущерба обратился владелец одного из поврежденных в ДТП автомобилей. Дело в том, что страховщик выплатил ему 400 тысяч рублей, но этой суммы оказалось недостаточно для ремонта автомобиля. В связи с этим суд взыскал необходимую сумму с виновника ДТП.

Как сообщалось ранее, массовое ДТП произошло 3 января в Оренбурге. По данным УМВД России по Оренбургской области, водитель грузовика после ночной уборки снега уснул за рулем и врезался в припаркованные автомобили.