В результате беспорядков в Кардиффе пострадали более 10 полицейских

По данным Би-би-си, хулиганы кидали в полицию петарды и разобранную тротуарную плитку

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Массовые беспорядки охватили в ночь на вторник Кардифф, в результате чего более 10 полицейских были ранены и как минимум два автомобиля сожжены. Согласно данным полиции, около 100-150 агрессивно настроенных людей собрались в районе Эли.

Их противостояние со специальными подразделениями полиции по борьбе с беспорядками продлились несколько часов. По информации Би-би-си, хулиганы, лица многих из которых были закрыты черными масками, кидали в полицию петарды и разобранную тротуарную плитку. По данным полиции, в связи с беспорядками были произведены задержания, однако их число не уточняется.

Как сообщает Би-би-си, волнения начались после произошедшего в понедельник в районе 18:00 (20:00 мск) ДТП, в котором погибли два подростка. Также, согласно информации, которая стала распространяться в социальных сетях, в аварию могли быть вовлечены сотрудники полиции. Эта информация, также, как и связь между ДТП и беспорядками на данный момент официально не подтверждается.

Комиссар региональной полиции Южного Уэльса Алан Майкл обратил внимание на то, что связь между ДТП и охватившим улицы Кардиффа насилием "совершенно не очевидна". "Конечно, сегодня утром начато расследование, чтобы попытаться установить, что произошло", - заверил он.