Суд над задержанным за сожжение Корана волгоградцем состоится в Чечне

По словам министра республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, Никита Журавель также будет отбывать в Чечне наказание, если суд признает его виновным

ГРОЗНЫЙ, 23 мая. /ТАСС/. Суд над жителем Волгограда Никитой Журавелем, задержанным за сожжение Корана возле мечети, состоится в Чечне, там же он будет отбывать наказание в случае обвинительного приговора. Об этом сообщил во вторник министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

"Дело этого провокатора, врага всех религий и конфессий передали к нам в регион по инициативе федерального руководства. Здесь его будут судить, здесь он будет отбывать наказание, поскольку он посягнул на чувства верующих мусульман. У нас здесь, я думаю, он найдет свое наказание в рамках закона", - заявил Дудаев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он также поблагодарил федеральный центр и главу Чечни Рамзана Кадырова за "адекватную реакцию" на произошедшее.

В понедельник суд в Волгограде арестовал Журавеля, подозреваемого в сожжении Корана возле городской мечети. По данным следствия, молодой человек записал свои действия на видео, которое появилось на интернет-портале, подконтрольном Центру информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины. Журавель признал вину и сообщил, что сделал это по указанию украинских спецслужб за 10 тыс. рублей. Позднее он раскаялся и извинился за свой поступок, объяснив содеянное желанием материальной выгоды.