Мособлсуд оставил в силе приговор осужденному за провоз оружия в Шереметьево американцу

Андрэ Хачатуряна задержали в транзитной зоне аэропорта с боевым пистолетом и патронами к нему

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Московский областной суд оставил в силе приговор гражданину США Андрэ Хачатуряну, который был задержан в транзитной зоне аэропорта Шереметьево с боевым пистолетом и патронами к нему. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

"Приговор Химкинского городского суда Московской области в отношении Хачатуряна Андрэ оставлен без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказала представитель суда.

26 декабря 2021 года Хачатурян был задержан в Шереметьево, когда летел рейсом "Аэрофлота" из США через Москву в Ереван. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него пистолет Glock и патроны к нему. После задержания он был заключен под стражу.

21 февраля Химкинский городской суд Московской области приговорил Хачатуряна к 8 годам колонии общего режима, признав виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда оружия и боеприпасов) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ). Защита просила суд оправдать его по статье 222 УК РФ за отсутствием состава преступления. По словам адвоката, кейс с пистолетом был принят авиакомпанией в багаж, Хачатурян был уверен, что никаких законов не нарушает, пистолет не был скрыт специально и находился в багаже с другими вещами. Подзащитный раскаялся в том, что не оформил документы на провоз оружия должным образом, и просил суд учесть это.