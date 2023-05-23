В результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ за сутки пострадали 12 человек

В регионе также повреждены 29 частных домов и 3 автомобиля

БЕЛГОРОД, 23 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки обстреляли порядка 20 населенных пунктов Белгородской области, ранения получили 12 мирных жителей. Также были повреждены 29 частных домов и 3 машины, сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"С самого утра населенные пункты Грайворонского городского округа Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка, Новостроевка были под многочисленным минометным и артиллерийским обстрелом. По жилым домам и мирным жителям работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров. В результате есть 12 раненых мирных жителей", - написал он.

Кроме того, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и 3 машинах. "Свет сейчас отсутствует в 14 населенных пунктах, к восстановительным работам приступим, когда позволит оперативная обстановка", - добавил Гладков.

Белгородский район за прошедшие сутки был обстрелян 15 раз, Борисовский район попал под обстрел трижды, по селу Старый Хутор Валуйского округа было выпущено пять снарядов. "Шебекинский городской округ был обстрелян 25 раз, из них 8 минометных снарядов было выпущено по селу Терезовка, обошлось без пострадавших и разрушений", - добавил губернатор.