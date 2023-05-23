Возглавляющего район в Карелии экс-чемпиона мира по самбо подозревают в хищении имущества

По информации следователей, сумма ущерба, причиненного действиями Максима Антипова, составила более 250 тыс. рублей

ТАСС, 23 мая. Уголовное дело возбудили в отношении главы администрации Медвежьегорского района Максима Антипова, который подозревается в присвоении чужого имущества на сумму более 250 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Карелия.

"Следователями Медвежьегорского межрайонного следственного отдела СК РФ по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Медвежьегорского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере)", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, глава Медвежьегорского района Антипов, являясь распорядителем средств местного бюджета, используя свое служебное положение и заведомо зная, что между администрацией района и представителем коммерческой организации заключен договор благотворительной помощи о безвозмездной передаче в муниципальную собственность производящей продукции (стройматериалы), принял незаконное решение и присвоил продукцию в свою собственность для личных нужд.

"В результате незаконных действий казне бюджета МО "Медвежьегорский муниципальный район" причинен материальный ущерб в размере более 250 тыс. рублей, что является крупным размером", - отмечается в сообщении.

Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства и работы должностного лица проведены обыски, Антипов задержан. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Антипову 52 года, он является заслуженным мастером спорта России, мастером спорта международного класса. Антипов в 2003 году завоевал золото чемпионата мира по самбо, дважды становился серебряным призером мировых первенств, три раза побеждал на чемпионатах России и становился обладателем Кубка России по самбо.