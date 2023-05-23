В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали семь человек

Среди пострадавших есть три ребенка

САРАТОВ, 23 мая. /ТАСС/. Легковой автомобиль и маршрутная "Газель" столкнулись в Саратове, сообщили в ГИБДД города во вторник.

"В 13:20 (12:20 мск) напротив дома №16 по улице Бирюзова произошло столкновение автомобилей Škoda и "Газель" (маршрут №13). В результате ДТП две пассажирки 20 и 14 лет доставлены в медицинское учреждение", - говорилось в сообщении ведомства. По информации ГИБДД, пострадали пассажирки "Газели".

Позднее начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале сообщил, что число пострадавших увеличилось до семи.

"В результате ДТП пострадали четверо взрослых и трое детей. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написал Юрин.

На месте происшествия работают спасатели, медики, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.