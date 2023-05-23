В суде вынесли приговор сбившему инспектора ДПС жителю Владимирской области

Мужчина получил три года и семь месяцев колонии общего режима

ВЛАДИМИР, 23 мая. /ТАСС/. Гусь-Хрустальный городской суд Владимирской области приговорил к трем годам и семи месяцам колонии общего режима местного жителя, который умышленно сбил инспектора ДПС летом прошлого года. Сотрудник пытался задержать мужчину, управлявшего квадроциклом в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба суда во вторник.

"Приговором суда Комаров С. В. осужден по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) к наказанию в виде лишения свободы на срок три года и семь месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что летом 2022 года мужчина, пытаясь избежать задержания и привлечения к ответственности за управление квадроциклом в состоянии алкогольного опьянения, умышленно совершил наезд на полицейского, отчего тот упал и получил телесные повреждения. Кроме того, обвиняемый врезался в автомобиль, причинив значительный материальный ущерб его владельцу.

Фигурант уголовного дела частично признал вину в предъявленном обвинении, добавили в суде.