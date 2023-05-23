Полицейские изъяли у жителя Тверской области 25 единиц пневматического оружия

Возбуждено уголовное дело, его фигурант находится под подпиской о невыезде

ТВЕРЬ, 23 мая. /ТАСС/. Полицейские изъяли у 40-летнего жителя Конаковского района Тверской области 25 единиц пневматического оружия с признаками переделки и инструменты для его изготовления. По факту незаконного изготовления оружия возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления МВД.

"В квартире по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли 25 единиц пневматического оружия с признаками переделки, а также инструменты для его изготовления", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, фигурант приобретал пневматические винтовки небольшой мощности и вносил в них конструктивные изменения, увеличивая дульную энергию ружья до 25 Дж. Изъятое оружие передано на экспертизу, оперативники устанавливают, для каких целей оно предназначалось.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Фигурант находится под подпиской о невыезде.