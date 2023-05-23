В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Предупреждение действовало в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена во вторник днем в трех областях Украины. Она длилась полчаса. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Сирены начали звучать в Днепропетровской и Полтавской областях в 13:21 мск, через пару минут в красной зоне оказалась и Харьковская область. В 13:51 мск воздушную тревогу начали отменять.

Ночью тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Сообщалось о взрывах в Николаевской области.

В новость были внесены изменения (14:03 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.