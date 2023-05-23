Экоактивисты громкими песнями сорвали начало собрания акционеров Shell

В акции приняли участвовали более десятка протестующих

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Экологические активисты сорвали во вторник начало ежегодного общего собрания акционеров нефтяной компании Shell в Лондоне. Кадры заседания показал в эфире телеканал Sky News.

На них видно, как председатель совета директоров Эндрю Маккензи не может начать встречу, так как сидящие в зале демонстранты на мотив песни Рэя Чарльза Hit the Road Jack поют: "Shell, иди в ад и обратно не возвращайся", после чего начинают кричать, повторяя: "Закройте Shell".

В итоге Маккензи обратился к демонстрантам. "Мы четко и ясно услышали вас. Могу я попросить вас сесть, чтобы мы могли вести дискуссию и дебаты, которые важны для других членов нашего сообщества акционеров", - приводит телеканал слова председателя совета директоров.

На видео, распространенных в соцсетях видно, что в беспорядках задействованы более десятка протестующих. Также видно, как охранники выводят из зала одну из протестующих девушек, которая не перестает выкрикивать фразы о необходимости прекращения работы нефтяного гиганта из-за угрозы окружающей среде. О том, к какой организации принадлежат активисты, пока неизвестно.

Агентство Reuters также сообщило, что служба безопасности компании окружила генерального директора Ваэля Савана, чтобы не допустить нападения на него.