Что известно о зачистке от украинских диверсантов в Белгородской области

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Министерство обороны РФ и силовые структуры продолжают зачистку территории Грайворонского округа Белгородской области от диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая проникла туда в понедельник. Об этом во вторник сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В регионе действует режим контртеррористической операции (КТО). По последним данным, погибших среди мирного населения в результате действий ДРГ нет, пострадали 12 человек. Двоих раненых, находившихся на территории, куда зашли диверсанты, госпитализировали. При эвакуации умерла пожилая женщина.

ТАСС собрал последнюю информацию о ситуации в Белгородской области.

Обстановка в регионе

ВСУ за прошедшие сутки обстреляли порядка 20 населенных пунктов Белгородской области, сообщил Гладков. Работала РСЗО и сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров по жилым домам и людям.

Повреждены 29 частных жилых домов и три машины. Света нет в 14 населенных пунктах. Приступить к восстановлению можно будет, когда позволит оперативная обстановка, уточнил губернатор.

Со стороны Украины ведется беспрецедентная информационная атака на жителей региона, например о танках в области и ядерной катастрофе. Цель Украины - запугать, чтобы паника охватила всю область, сказал губернатор. Он призвал доверять только официальной информации.

Эвакуация жителей

Жителей девяти населенных пунктов отселили из-за проникновения украинских диверсантов. Речь идет о жителях Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрой Орловки, Глотово, Горы Подол, Замостья, Сподарюшено.

Глава региона не советует возвращаться домой жителям Грайворонского округа. Власти, по его словам, доведут информацию о том, когда это будет безопасно.

Эвакуированные ранее жители находятся в пунктах временного размещения в Старом Осколе, Яковлевском округе и Ивнянском районе.

Сколько пострадавших

Из-за обстрелов ВСУ пострадали 12 человек, сообщил Гладков. В понедельник он заявлял о восьми раненных в результате проникновения украинских диверсантов в Грайворонский округ.

Погибших среди мирного населения в результате действий диверсантов нет.

Двоих раненых белгородцев, находившихся на территории, занятой ДРГ, куда не сразу смогли добраться силовики, госпитализировали.

Женщина 1941 года рождения умерла во время эвакуации. Она ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Причина смерти женщины выясняется.

Реакция властей

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по шести статьям УК РФ. В их числе статьи о терроризме, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, умышленном уничтожении или повреждения имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Следователи устанавливают личности нападавших.

Вторжение украинских диверсантов вызывает глубокую обеспокоенность в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Специального заседания Совбеза РФ из-за этих событий не будет. К концу недели ожидается регулярное совещание.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал враньем заявления Киева о том, что диверсионные вылазки на территории РФ не имеют к ним отношения.

Более 70 украинских террористов, прорвавшихся на территорию Белгородской области, уничтожены авиацией, артиллерией и российскими подразделениями в ходе контртеррористической операции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Действия Украины