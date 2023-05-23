В Кемерове гендиректора строительной фирмы арестовали по делу о хищении 150 млн рублей

Мужчина будет находиться под стражей до 15 июля

КЕМЕРОВО, 23 мая. /ТАСС/. Центральный районный суд в Кемерове заключил под стражу на два месяца руководителя строительной организации по делу о хищении 150 млн рублей. Эти деньги предназначались для закупки квартир для детей-сирот, а также для переселения граждан из аварийного жилья, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

"Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя строительной организации. С учетом позиции прокуратуры суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 дней, то есть до 15 июля 2023 года", - рассказали в прокуратуре.

По версии следствия, в 2020 году он заключил 51 контракт на сумму более 150 млн рублей с администрациями Анжеро-Судженского и Юргинского округов на закупку квартир для детей-сирот, а также для переселения граждан из аварийного жилья. Денежные средства планировалось инвестировать в строительство жилых домов. Однако дома построены не были, а 150 млн рублей были похищены обвиняемым.

В результате гендиректору предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), также он подозревается в совершении преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления). Вину в совершении преступлений обвиняемый не признал, добавили в прокуратуре.

На похищенные средства обвиняемый купил квартиру в Москве. С целью возмещения ущерба был наложен арест на его имущество, а также 52 расчетных счета, открытых в 9 банках.