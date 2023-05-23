23 мая, 11:01

Мэр Белгорода сообщил о массовых сообщениях о минировании зданий города

Спецслужбы проверяют поступившую информацию, отметил Валентин Демидов

БЕЛГОРОД, 23 мая. /ТАСС/. Сообщения о минированиях начали массово поступать в Белгороде, спецслужбы проверяют информацию о якобы заложенных в зданиях города взрывных устройствах. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале мэр Белгорода Валентин Демидов.

"Прошу сохранять спокойствие, поступает много ложных сообщений о минировании зданий в Белгороде. Мы с вами знаем, что это одно из проявлений информационной атаки, которой мы подвергаемся не в первый раз, а сейчас испытываем на себе с новой силой. Цель одна - вывести из равновесия, дестабилизировать обстановку, заставить людей бояться и паниковать", - написал он.

Глава города напомнил, что каждое сообщение спецслужбы обязаны проверять, поэтому людей выводят из зданий в безопасное место на время проведения необходимых мероприятий. "После того, как службы убедятся, что информация была ложной, все возвращаются на свои места. Обязательно сообщу вам, когда все проверки завершатся", - добавил Демидов. 

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РоссияБелгородская область
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