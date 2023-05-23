Экс-председателя райсовета депутатов на Алтае осудили за растрату и угрозу убийством

Никиту Санина приговорили к 3,5 года колонии, также его лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года и оштрафовали на 50 тыс. рублей

ТАСС, 23 мая. Бывший председатель совета депутатов Улаганского района Республики Алтай Никита Санин осужден на 3,5 года колонии за растрату, превышение должностных полномочий и угрозу убийством в адрес следователя. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"Несмотря на то, что обвиняемый не признал своей вины в совершении инкриминируемых ему преступных действий, суд, с учетом собранных по уголовному делу доказательств, признал его виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщила пресс-служба.

По данным суда и следствия, в 2016-2017 году Санин, занимая пост главы Улаганского района, предоставил в соцнаем жилые помещения муниципалитета двум гражданам, а позже заключил с ними договоры о приватизации. Нанесенный им ущерб району был оценен на сумму свыше 940 тыс. рублей.

В марте 2018 года Санин, пользуясь должностным положением, продал родственнику земельный участок общей площадью почти в 3 га, который также находился в собственности муниципалитета. Торги и аукционы организованы не были. Также уже в 2022 году в ходе следствия обвиняемый угрожал следователю убийством.

Санин признан виновным сразу по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), а также преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 2 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, совершенная в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования).

Экс-чиновника также лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года и оштрафовали на 50 тыс. рублей. Санин занимал должность председателя совета депутатов в Улаганском районе с 2018 года. В 2022 году он был отстранен от должности.