Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, столкнувшему с балкона 11-летнего сына

Мужчина проведет в колонии строгого режима девять лет и четыре месяца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Суд в Екатеринбурге приговорил к девяти годам и четырем месяцам лишения свободы 41-летнего местного жителя, который во время ссоры с бывшей женой столкнул с балкона своего 11-летнего сына. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"Он [подсудимый] признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в июне 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с бывшей супругой, которая собиралась на работу, и применил к ней физическое насилие. За женщину заступился 11-летний сын, это позволило ей покинуть комнату, чтобы позвать на помощь. В это время осужденный переключил агрессию на ребенка, который выбежал на балкон. В результате конфликта мальчик упал с балкона, получив тяжелые травмы.

В отделении по связям со СМИ управления МВД по Екатеринбургу добавили, что мужчина был ранее судим за незаконный оборот наркотиков, угрозу убийством и сбыт имущества, полученного незаконным путем. Полиция задержала его на месте преступления.

Ранее в екатеринбургском управлении МВД сообщали, что после задержания мужчина отрицал факт причинения телесных повреждений сыну. Мать несовершеннолетнего была привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.