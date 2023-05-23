Приговор осужденному по делу о подделке документов в связи с убийством Дугиной обжаловали

Александра Сучкова с Андрея Кузнецова суд ранее признал виновными по делу и приговорил каждого к 3,5 года колонии общего режима

ТАСС, 23 мая. Защитник одного из осужденных за подделку свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства Дарьи Дугиной выехали из РФ, обжаловал приговор. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Пролетарского районного суда Тулы.

"Жалоба подана защитником одного из осужденных", - сказали в пресс-службе. По данным картотеки суда, апелляционная жалоба принята к рассмотрению, фамилия адвоката, подзащитного и дата заседания суда не указаны.

По версии обвинения, в августе 2022 года в городе Арамиле Свердловской области Александр Сучков с Андреем Кузнецовым и другими соучастниками изготовили электронный шаблон официального документа Украины - свидетельства о регистрации транспортного средства - на автомобиль Mini Cooper, который по электронной почте направил Кузнецову. Тот распечатал его на официальном бланке свидетельства о регистрации транспортного средства Украины. Изготовленный поддельный документ, как считает следствие, в дальнейшем был использован с целью облегчения совершения убийства Дарьи Дугиной.

Пролетарский районный суд Тулы 2 мая приговорил Сучкова и Кузнецова к 3,5 года колонии общего режима. Их признали виновными по ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права, и сбыт такового документа, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления). Также суд лишил их права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, на 2,5 года.

В суде фигуранты частично признали вину и утверждали, что не знали, что изготовленные поддельные документы на автомобиль будут применены для сокрытия другого преступления и пересечения российской границы.

29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа Подмосковья. 22 августа в Центре общественных связей ФСБ России ТАСС сообщали, что убийство Дугиной раскрыто. Позже в ФСБ заявили, что причастной к этому преступлению считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан. После совершения преступления Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. В спецслужбе уточнили, что для организации убийства Вовк арендовала квартиру в доме, где проживала Дугина. Вовк заочно арестована Басманным судом Москвы по обвинению в убийстве.