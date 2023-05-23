Обвинение попросило приговорить к 21 году колонии правозащитника Хамроева

Его обвиняют в оправдании терроризма и организации террористической деятельности

МОСКВА, 23 мая./ТАСС/. Прокуратура запросила 21 год лишения свободы в качестве наказания правозащитнику Бахрому Хамроеву, который обвиняется в оправдании терроризма и организации террористической деятельности. Об этом ТАСС во вторник сообщили во 2-м Западном окружном военном суде.

"В ходе прений сторон обвинение запросило для Хамроева 21 год лишения свободы", - сказал собеседник агентства.

Хамроев обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) и ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Он был задержан российскими правоохранителями 24 февраля 2022 года. Хамроев называл себя правозащитником, который сотрудничает с "Мемориалом" (признан иноагентом) и комитетом "Гражданское содействие" (признан иноагентом).

По версии следственных органов, Хамроев является членом международной террористической группировки "Хизб ут-Тахир аль-Ислами" (запрещена в России), а также националистической узбекской партии "Бирлик", которая запрещена на территории этой страны. Хамроев заявляет, что непричастен к деятельности этих структур.