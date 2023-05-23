В двух городах Свердловской области выявили превышение ПДК вредных веществ

По информации регионального управления Роспотребнадзора, речь идет об Алапаевске и Реже

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ выявлено в городах Алапаевске и Реже Свердловской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"На 23 мая 2023 года выявлены следующие неудовлетворительные результаты исследований: город Алапаевск - содержание в атмосферном воздухе взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ 10 находится на уровне 1,1 ПДК в максимально-разовой концентрации. <…> Город Реж - в среднесуточных пробах выявлено превышение допустимой концентрации диоксида серы в 1,7 раза, формальдегида - в восемь раз, взвешенных частиц РМ 10 - в 1,78 раза", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, исследования качества атмосферного воздуха продолжаются. Специалисты отбирают пробы по 16 показателям.

По данным департамента информационной политики региона, 23 мая в регионе продолжают действовать 27 природных возгораний на общей площади 2,8 тыс. га.