В Омске выявили превышение ПДК сероводорода более чем в семь раз

Превышение зафиксировали в Ленинском округе города на улице Заслонова, по информации регионального Минприроды, потенциальным источником выбросов является объект, подлежащий федеральному государственному надзору

ОМСК, 23 мая. /ТАСС/. Пост мониторинга состояния атмосферы в Омске зарегистрировал в ночь на вторник превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 7,2 раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды Омской области.

"В ночное время суток на автоматизированном посту в Ленинском округе на улице Заслонова было зафиксировано кратковременное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода (7,2 раза)", - сообщили в пресс-службе.

В Минприроды отметили, что на ночь в Омске был введен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени. В этом случае промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%.

На место для оперативной оценки ситуации выезжал специалист омского Минприроды. Проведенный с учетом метеорологических условий анализ показал, что потенциальным источником выбросов является объект, подлежащий федеральному государственному надзору. Информация о загрязнении атмосферы направлена в Росприроднадзор и прокуратуру.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая посетила Омск 26-27 августа 2021 года, отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2022-2023 годов заняла последнее место. В Омске регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ.