Экс-чиновника Минкультуры освободили от наказания по делу о хищении 20 млн руб. из бюджета

Павлу Мосолову также назначили штраф в размере 700 тыс. рублей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил к двум годам колонии бывшего замдиректора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, признав его виновным в хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств. Как уточняет корреспондент ТАСС из зала суда, экс-руководитель центра сохранности объектов культурного наследия Минкультуры РФ Владимир Цветнов в рамках этого же дела получил четыре года колонии.

"Признать Масолова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 700 тыс. рублей. Цветнову назначить четыре года колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей. Назначенное наказание считать отбытым", - говорится в приговоре судьи Олеси Менделеевой. Также бывшие чиновники Минкультуры РФ на три года после отбытия наказания лишены права занимать государственные должности.

Два бизнесмена - Татьяна Магдеева и Сергей Семиков - по итогам рассмотрения этого уголовного дела получили 2 года колонии общего режима и 500 тыс. рублей штрафа и 3 года и 10 месяцев с 600 тыс. рублей штрафа соответственно. Обоим назначенное наказание сочтено отбытым. Мера пресечения всем фигурантам отменена, они находились под домашним арестом и были освобождены в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. В связи с истечением срока давности суд исключил из обвинения один эпизод мошенничества.

В ходе прений сторон прокурор просил назначить Цветнову девять лет колонии со штрафом, Мосолова и Магдеееву приговорить к семи годам каждого также со штрафом, и к восьми годам колонии - Семикова.

Уголовное дело было возбуждено в ГСУ СК России 12 февраля 2018 года. 17 сентября 2020 года правоохранительные органы задержали Мосолова, экс-главу департамента центра сохранности объектов культурного наследия Минкультуры РФ Владимира Цветнова, гендиректора одной из столичных фирм Татьяну Магдееву и экс-гендиректора ООО "Сфера" Сергея Семикова. В тот же день им было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), они были арестованы Басманным судом Москвы. Фигурантам в зависимости от роли каждого вменялось до пяти эпизодов мошенничества на общую сумму более 20 млн рублей. Как сообщал адвокат, дело связано с хищением бюджетных средств на ремонт Соловецкого монастыря.

Магдеева в конце декабря 2019 года была переведена из СИЗО под домашний арест. Позднее стало известно, что Мосолов признал вину, в связи с чем следствие попросило районный суд в феврале 2021 года изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Показания на чиновника Минкультуры дал его подчиненный, следует из материалов дела.