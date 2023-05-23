Гладков опроверг информацию о проникновении новой ДРГ на территорию Белгородской области

Губернатор региона заявил, что в Борисовском районе был обстрел со стороны ВСУ и прилеты

БЕЛГОРОД, 23 мая. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг повторный заход диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с Украины на территорию региона. Об этом он сообщил во вторник в Telegram-канале.

"Поступают сообщения по Борисовскому району: село Богун-Городок, хутор Лозовая Рудка и село Цаповка. По нашей информации, был обстрел со стороны ВСУ, были прилеты. Но никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет. Некоторые Telegram-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ и пытаться навести панику на людей. Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и министерство обороны не подтверждают эту информацию. Военные отрабатывают", - написал он.

Губернатор региона добавил, что в случае изменения обстановки сразу же оповестит жителей.