В Адыгее в ДТП пострадали пять человек

Среди них двое детей

МАЙКОП, 23 мая. /ТАСС/. В Адыгее на федеральной трассе М-4 "Дон" произошло ДТП с участием легковых автомобилей. В результате аварии пять человек, в том числе двое детей, госпитализированы, сообщила во вторник пресс-служба МВД России по республике.

"На 1362-м км трассы М-4 "Дон" 32-летний житель Краснодарского края на автомобиле отечественного производства не справился с управлением и допустил наезд на стоящую на обочине в попутном направлении иномарку. В числе пострадавших оказался сам водитель отечественной машины, а также его четверо пассажиров, двое из которых - дети в возрасте трех и пяти лет. Все они госпитализированы с различными травмами", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекцией и следственным подразделением полиции межмуниципального отдела МВД России "Адыгейский" проводится проверка.