В Свердловской области произошел торфяной пожар на площади 300 га

На 85 га фиксируется открытое горение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Торфяной пожар действует в Березовском городском округе Свердловской области на площади 300 га. На 85 га фиксируется открытое горение, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, угрозы населенному пункту нет. Общая площадь составляет - 300 га, на 85 из которых фиксируется активное горение. Осложняет борьбу со стихией 10-метровая глубина залегания торфа", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, на ликвидации возгорания задействованы около 200 человек и 24 единицы техники. Специалистам и добровольцам удалось остановить распространение огня в одном из направлений.

По данным департамента информационной политики региона, 23 мая в регионе продолжают действовать 27 природных возгораний на общей площади 2,8 тыс. га.