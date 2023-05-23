23 мая, 13:05
Военная операция на Украине

Бывший морпех ВСУ на суде не признал вину в подготовке теракта в ТЦ Симферополя

Очередное слушание по делу назначено на 8 июня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая. /ТАСС/. Бывший морпех ВСУ Михаил Чупиль, обвиняемый по делу о подготовке теракта в одном из торговых центров Симферополя, не признал вину в ходе заседания в Южном окружном военном суде, передает корреспондент ТАСС.

"Нет, полностью [не признаю вину]", - сказал подсудимый, отвечая на вопрос судьи о признании вины.

Как сообщил журналистам гособвинитель, по делу о подготовке теракта в ТЦ Симферополя проходят более 10 свидетелей. Очередное слушание по делу назначено на 8 июня. "Суд определил дату следующего заседания <…> 8 июня, 10:00 мск", - сказал судья.

По данным следствия, Чупиль подозревается в подготовке теракта в торговом центре Симферополя "Меганом", где он официально работал. По его словам, он приехал в Крым жить к матери, после чего получил российское гражданство. Также у него есть гражданство Украины.

В апреле 2022 года в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании бывшего морпеха Вооруженных сил Украины, готовившего по указанию националистов полка "Азов" (запрещен на территории РФ) теракт в торгово-развлекательном центре в Симферополе. У него изъяли самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, экстремистскую литературу и атрибутику украинских нацформирований. 

Теги:
УкраинаРоссияРостовская областьКрымВоенная операция на Украине
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