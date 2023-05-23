23 мая, 13:09

Росприроднадзор оценил ущерб почве от захламления территории в Астрахани в 27 млн рублей

Площадь земельного участка превышает 543 кв. м

АСТРАХАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Инспекторы Росприроднадзора в Астрахани выявили факт несанкционированного складирования строительных отходов индивидуальным предпринимателем на территории земельного участка площадью более 543 кв. м. Ущерб, нанесенный почве, оценен в более чем 27 млн рублей, сообщили журналистам в вторник в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям (Управление).

В адрес Управления поступило обращение общественного инспектора по факту нарушения требований природоохранного законодательства на территории земельного участка в Астрахани по улице Кубанская 74а, где было зафиксировано захламление территории на площади 543,2 кв. м строительными отходами.

"Управлением проведено административное расследование по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ. Выяснилось, что индивидуальным предпринимателем по договору купли-продажи приобретен объект незавершенного строительства на улице Кубанская 74а. Затем предприниматель частично демонтировал объект, после чего и образовались строительные отходы. При размещении строительных отходов на почве, индивидуальным предпринимателем было допущено причинение ущерба почве как объекту охраны окружающей среды", - говорится в сообщении с уточнением, что ущерб оценен в более чем 27 млн рублей.

Ущерб будет предъявлен индивидуальному предпринимателю для оплаты в добровольном порядке, в случае неоплаты он будет взыскиваться через суд. Ситуация остается на контроле Управления, добавили в ведомстве. 

Теги:
РоссияАстраханская область
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