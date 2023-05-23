В Краснодаре коммунальная авария оставила без света 3 тыс. жителей

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ, отключилась ПС "ВК-3" и 34 трансформаторные подстанции

КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Аварийное отключение света произошло в Прикубанском районе Краснодара, без света остались 3 тыс. человек. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале Единой дежурной диспетчерской службы города.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ, отключилась ПС "ВК-3" и 34 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остались улицы: поселок Северный, поселок Прогресс", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе мэрии города, без электричества остались 3 тыс. человек.

В настоящее время в Краснодаре солнечно, температура воздуха 26 градусов выше 0, ветер 3 м/с.