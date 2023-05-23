В ДНР направили в суд дело бойца ВСУ, застрелившего двух мирных граждан

По информации прокуратуры региона, весной 2022 года Ярослав Ивасев застрелил двух мужчин в Мариуполе по приказу своего командира

ДОНЕЦК, 23 мая. /ТАСС/. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении украинского военного, который расстрелял двух мирных жителей в Мариуполе весной 2022 года, сообщили журналистам в ведомстве.

"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего разведчика-наводчика 501-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины Ярослава Ивасева. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении.

Весной прошлого года, находясь в Мариуполе, Ивасев получил приказ от своего командира об устранении двух мирных жителей, передвигавшихся по улице, после чего расстрелял их из автомата Калашникова. От полученных ранений мужчины умерли на месте. Он обвиняется по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).