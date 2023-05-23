Около 20 мигрантов устроили драку возле склада в Подмосковье

Пострадавших, по предварительной информации, нет

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Порядка 20 мигрантов устроили массовую драку у складского комплекса на Новорижском шоссе в Подмосковье, пострадавших нет. Об этом ТАСС во вторник сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел днем 23 мая. Конфликт между мигрантами перерос в массовую драку. Всего в потасовке принимали участие около 20 мужчин, у некоторых в руках были кирпичи и холодное оружие. Точная причина произошедшего устанавливается", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших, по предварительной информации, нет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили ТАСС, что к моменту прибытия сотрудников полиции на месте никто обнаружен не был. "Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Заявлений по данному факту, а также информации о пострадавших в дежурную часть полиции не поступало.