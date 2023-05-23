Экс-министра по информатизации Тульской области приговорили к 3,5 года по делу о хищении

Его пособника осудили на 3 года лишения свободы

ТАСС, 23 мая. Центральный районный суд Тулы признал виновным бывшего министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Артура Контрабаева и его пособника предпринимателя Алексея Черноусова в хищении в форме растраты бюджетных денежных средств в размере 68,3 млн рублей. Экс-министра приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима, предпринимателя - к лишению свободы сроком на 3 года, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судебной системы и управления судебного департамента в регионе.

"Контрабаев А. Р. признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года. Черноусов А. Е. признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что Контрабаев признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), также ему назначен штраф в размере 300 тыс. рублей, он лишен права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года. Черноусов признан виновным в совершение преступления по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате, то есть содействие советами, указаниями, предоставлением информации, устранением препятствий в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере), ему назначен штраф в размере 200 тыс. рублей, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением государственных контрактов сроком на 3 года.

Суд установил, что в 2014 году Контрабаеву были вверены средства бюджета Тульской области на обеспечение внедрения современных информационных систем в систему здравоохранения в рамках региональной программы. Он заключил государственный контракт по разработке и внедрению программы с предпринимателем Черноусовым, однако результаты фактических работ не соответствовали требованиям контракта. "Тем самым Контрабаев А. Р. при пособничестве Черноусова А. Е. совершил хищение в форме растраты вверенных ему бюджетных денежных средств в пользу ООО "Смарт Дельта Системс". Ущерб, причиненный бюджету Тульской области, составил 68 330 963 рублей", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе сообщили, что суд постановил засчитать время содержания Черноусова под стражей и домашним арестом, он освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы. "Приговором суда программный комплекс автоматизации управления медицинским учреждением - "Инфоклиника" - конфискован в собственность правительства Тульской области", - добавили в пресс-службе.