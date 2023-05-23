В Башкирии подросток ранил ножом двух сверстников

Пострадавших госпитализировали, угрозы их жизням нет

УФА, 23 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении 15-летнего жителя Башкирии, который в ходе конфликта нанес ножевые ранения двум подросткам 15 и 17 лет. Потерпевшие госпитализированы, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону во вторник.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Иглинского района по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух или более лиц)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, между подростками произошел конфликт на берегу озера, в ходе которого обвиняемый применил нож против двух подростков 15 и 17 лет. Потерпевшие госпитализированы, угрозы их жизням нет.

"Подозреваемый скрываться от следствия не стал и сознался в содеянном. С ним проводится первоначальные следственные действия, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему", - добавили в СК.