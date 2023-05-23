Солист группы "Звери" стал участником конфликта в баре Самары

Директор группы Александр Островский рассказал, что ситуация ограничилась словесной перепалкой

САМАРА, 23 мая. /ТАСС/. В одном из самарских баров произошел конфликт с участием солиста группы "Звери" Романа Билыка. Ситуация была улажена на месте с помощью группы немедленного реагирования частной охранной организации, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На место выезжала группа немедленного реагирования частной охранной организации. Друзья Ромы просили не вызывать полицию, самарцы пошли им навстречу", - сказал собеседник агентства.

Директор группы "Звери" Александр Островский в разговоре с ТАСС рассказал, что конфликт ограничился словесной перепалкой. "Хочу подчеркнуть, что конфликт заключался только в словесной перепалке, никакой драки или милиции, или еще чего-то не было", - сообщил он.

В полиции не стали комментировать произошедшее. В самом баре не ответили на телефонные звонки корреспондента ТАСС.

Роман Билык - солист российской поп-рок-группы "Звери", основанной в 2001 году. Среди известных песен группы - "Дожди-пистолеты", "До скорой встречи", "Танцуй", "Для тебя" и другие.