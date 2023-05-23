В селах Курской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ

Без света оставались около 400 человек

ТАСС, 23 мая. Электроснабжение в трех селах Курской области, где около 400 человек остались во вторник без света после обстрела со стороны Украины, полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курской области.

"В Кореневском районе электроснабжение для всех жителей восстановили", - проинформировали в пресс-службе.

Ранее губернатор региона Роман Старовойт сообщал, что утром со стороны Украины было обстреляно село Гордеевка в Кореневском районе региона. Никто не пострадал, но были повреждены электрические сети. Села Гордеевка, Викторовка и Троицкое оказались обесточены. Без света остались около 400 человек.

На территории региона действует желтый (высокий) уровень террористической опасности, так как область граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.