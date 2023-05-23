23 мая, 14:28

В результате стрельбы в центре Сухума погиб один человек

По словам источника в правоохранительных структурах, несколько человек, проходивших по улице, были ранены

СУХУМ, 23 мая. /ТАСС/. Один человек убит во вторник в результате стрельбы в центре Сухума. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах. По его словам, правоохранительные органы устанавливают личность погибшего и проводят мероприятия по задержанию стрелявшего.

"Один человек убит в результате стрельбы в Сухуме. Личность убитого устанавливается, тело находится в морге, проводится экспертиза. Во время стрельбы несколько человек, проходивших по улице, получили ранения, их жизням ничего не угрожает, они находятся в больнице. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию стрелявшего", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в 14:10 мск на пересечении улиц Ардзинба и Аршба. 

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Абхазия
© Информационное агентство ТАСС
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