Суд Москвы 21 июня рассмотрит протокол на Моргенштерна за отсутствие маркировки иноагента

Рэперу не признал свою вину

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы 21 июня рассмотрит административный протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (внесен в РФ в список иноагентов), обвиняемого в нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе суда.

"Судебное заседание назначено на 21 июня", - сказала собеседница агентства.

В Савеловский суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный в отношении А.Т. Моргенштерна по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом, касаются деятельности иностранного агента). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей - для юридических.

Моргенштерн не признает вину. По мнению адвоката Сергея Жорина, которое он сообщил ТАСС, музыкант российское законодательство не нарушал, а протокол в его отношении является незаконным.

Минюст РФ 6 мая внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - медиакомпания Yoola Labs Ltd (Израиль) и Украина. Рэпер находится за пределами РФ.