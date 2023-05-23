ФСБ попросила продлить арест Гершковичу

Следователь просит продлить срок ареста журналиста еще на три месяца

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Следователь ФСБ просит Лефортовский суд Москвы еще на три месяца продлить срок ареста журналиста The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича, который в марте был задержан в Екатеринбурге по делу о шпионаже и арестован.

Как уточнили во вторник ТАСС в пресс-службе суда, куда поступило соответствующее ходатайство, судебное заседание по продлению журналисту меры пресечения уже началось.

"В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого до 30 августа. Судебное заседание уже началось", - сказала собеседница агентства.