23 мая, 14:31,
обновлено 23 мая, 14:40
Задержание журналиста WSJ в России

ФСБ попросила продлить арест Гершковичу

Следователь просит продлить срок ареста журналиста еще на три месяца

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Следователь ФСБ просит Лефортовский суд Москвы еще на три месяца продлить срок ареста журналиста The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича, который в марте был задержан в Екатеринбурге по делу о шпионаже и арестован. 

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Как уточнили во вторник ТАСС в пресс-службе суда, куда поступило соответствующее ходатайство, судебное заседание по продлению журналисту меры пресечения уже началось.

"В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого до 30 августа. Судебное заседание уже началось", - сказала собеседница агентства. 

Теги:
СШАРоссияЗадержание журналиста WSJ в России
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