Суд в США назначил на 19 июля оглашение приговора россиянину Клюшину

Суд ранее уже назначал дату вынесения приговора Владиславу Клюшину, но откладывал ее в связи с заявлениями ходатайств защиты

БОСТОН, 23 мая. /ТАСС/. Вынесение приговора обвиняемому в киберпреступлениях россиянину Владиславу Клюшину назначено на 19 июля. Об этом заявила в ходе слушаний в суде в Бостоне судья Пэтти Сэрис.

"Заседание для вынесения приговора назначено на 19 июля, оно состоится в 14:30 (21:30 мск - прим. ТАСС)", - сказала она.

Ранее суд уже назначал дату вынесения приговора Клюшину, но откладывал ее в связи с заявлениями ходатайств защиты.

Защита на этот раз настаивала, что суд в Бостоне не обладает юрисдикцией в деле Клюшина, поскольку вменяемое ему преступление было совершено в другом судебном округе. Они настаивали, что интернет-адрес сервера в Бостоне, фигурирующий в уголовном деле, был выбран случайным образом VPN-программой.

Дело Клюшина

15 февраля жюри присяжных признало Клюшина виновным по четырем пунктам обвинения: преступный сговор с целью незаконного доступа к компьютерам, мошенничества с применением электронных средств или мошенничества с ценными бумагами; соучастие в мошенничестве с применением электронных средств, соучастие в незаконном доступе к компьютерам и соучастие в мошенничестве с ценными бумагами. Ему грозит более 20 лет лишения свободы.

Клюшин был задержан в марте 2021 года в Швейцарии, куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте. В декабре 2021 года россиянин был экстрадирован из Швейцарии в США. Власти РФ также добивались его выдачи.

Минфин США ранее заочно предъявил обвинения в киберпреступлениях наряду с Клюшиным еще нескольким россиянам по этому же делу. По версии американских властей, один из обвиняемых имел отношение к приписываемому России вмешательству в выборы в США в 2016 году. Американские СМИ со ссылкой на источники утверждали, что Клюшин может обладать касающейся этого информацией. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в попытках вмешательства.