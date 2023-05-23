В Волгограде без света остались 266 многоквартирных домов

Электроснабжение также отсутствует в 20 соцучреждениях

ВОЛГОГРАД, 23 мая. /ТАСС/. В Волгограде по факту отключения электричества и водоснабжения организовали проверку. Без света остались 266 многоквартирных домов и 20 социальных учреждений, в некоторых объектах отсутствует водоснабжение. Об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

"Прокуратура Волгоградской области организовала проверку информации об отключении электричества и водоснабжения в Центральном районе Волгограда. В результате аварии без электроснабжения остались 266 многоквартирных домов, 20 социальных учреждений, на ряде объектов отсутствует водоснабжение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по итогам надзорной проверки при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.