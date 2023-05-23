В КБР не исполнили госконтракты по предоставлению жилья детям-сиротам

Возбуждено уголовное дело

НАЛЬЧИК, 23 мая. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) возбудили уголовное дело по факту мошенничества при строительстве жилья детям-сиротам, сообщили журналистам в СУ СК РФ по региону во вторник.

"СО по городу Нальчику СУ СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных частью 7 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и частью 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, в рамках госпрограммы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР в 2021 году заключено 45 госконтрактов на приобретение жилых помещений на общую сумму 55,3 млн рублей с ООО "Недвижимость Нальчик"... [которое] в соответствии с условиями контракта обязалось <...> до 15 декабря 2022 года передать готовые квартиры. По состоянию на 19 мая 2023 года ни один из госконтрактов ООО "Недвижимость Нальчик" не исполнен, жилые помещения не предоставлены", - говорится в сообщении.

В ходе исполнения контракта Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР перечислены в качестве аванса 50 млн рублей. Отмечается, что таким образом без фактического исполнения контрактов были похищены средства республиканского бюджета.

"Вместе с тем должностные лица Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР ненадлежаще и недобросовестно исполнили свои должностные обязанности, достоверно зная, что сроки сдачи объекта нарушены, а результаты проводимых работ не соответствуют графику окончания строительства объекта, предвидя причинение материального ущерба республиканскому бюджету, каких-либо мер к выполнению условий госконтрактов не предприняли", - добавили в ведомстве.

Следствием проводятся необходимые мероприятия, направленные на сбор доказательств, а также принятие мер по возмещению причиненного ущерба.