Суд Украины заочно приговорил к 12 годам двух российских военных

Их обвинили в командовании операцией по разблокировке Северо-Крымского канала

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Украинский суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы двух российских офицеров по обвинению в командовании операцией по разблокировке Северо-Крымского канала. Об этом во вторник сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

"По материалам СБУ к 12 годам тюрьмы [заочно] приговорены генерал и полковник РФ, командовавшие подрывом Северо-Крымского канала", - сообщили в пресс-службе ведомства. По ее данным, суд вынес решение в отношении на тот момент заместителя командующего Южным военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Михаила Ясникова и командира 11-й отдельной инженерной бригады гвардии полковника Дмитрия Маркова. Как указали в СБУ, военным были "заочно предъявлены обвинения" по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи. В Симферополе, Ялте и Алуште были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли сильные ливни. При проведении специальной военной операции российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области.